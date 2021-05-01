1 Mayıs sosyal medyada kutlanacak

Dünyanın belli başlı bütün kentlerinde gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamaları salgın nedeniyle bu yıl da sosyal medyadan yapılacak. Türk-İş yönetimi bugün Kazancı Yokuşu'nda anma töreni düzenleyecek, Taksim Anıtı'na çelenk bırakacak ve bildiri okuyacak. Türkiye'deki sendikaların üye olduğu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) bugün "Yeni Bir Toplumsal Sözleşme ve Herkese Aşı" sloganıyla internet üzerinden kutlama yapacak. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle çalışanların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.