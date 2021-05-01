Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 1 Mayıs sosyal medyada kutlanacak
Giriş Tarihi: 1.5.2021

1 Mayıs sosyal medyada kutlanacak

1 Mayıs sosyal medyada kutlanacak
Dünyanın belli başlı bütün kentlerinde gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamaları salgın nedeniyle bu yıl da sosyal medyadan yapılacak. Türk-İş yönetimi bugün Kazancı Yokuşu'nda anma töreni düzenleyecek, Taksim Anıtı'na çelenk bırakacak ve bildiri okuyacak. Türkiye'deki sendikaların üye olduğu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) bugün "Yeni Bir Toplumsal Sözleşme ve Herkese Aşı" sloganıyla internet üzerinden kutlama yapacak. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle çalışanların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
1 Mayıs sosyal medyada kutlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA