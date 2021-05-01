19 özel ekip kuruldu! Yoğun mesai ile çalışıyorlar

Ayşe Yavuz, AA muhabirine, korktuğu için aşı yaptırmadığını belirterek, "Şimdi ise doktorlar beni ikna etti aşımı oldum. Memnun oldum, Allah herkesten razı olsun. Korkmuştum, ekipler geldiler beni ikna ettiler. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, onun ekibinden razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.