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Giriş Tarihi: 1.5.2021 21:02

Adana Valiliği'nden taraftar açıklaması

Adana Valiliği'nden taraftar açıklaması

TFF 1’inci Lig ekiplerinden ile Aydeniz Et arasında oynanan 33 hafta mücadelesinde tam kapanmaya rağmen stat çevresinde oluşan kalabalık ve stada giren Adana Demirspor taraftarları için Adana Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Adana Valiliği, tam kapanma kuralını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Adana Demirspor- Balıkesirspor karşılaşmasında stadyumda ve stadyum çevresinde görülen taraftar yoğunluğuna dair bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Maç başlamadan önce stadyuma girmeye çalışan veya civarında bulunan kişiler uzaklaştırılmış, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Koronavirüsle mücadele sürecinin yaşandığı bu dönemde tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır."

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Adana Valiliği'nden taraftar açıklaması
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