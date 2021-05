AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: “İBB 'hayvan sevgisi' dersinden de kaldı”

"ADALAR'DA SATIN ALINAN 1200 ATIN 978 TANESİ KAYIP"



Kabaktepe; Adalar'da satın alınan 1200 atın 978 tanesinin kayıp olduğunu belirterek, "Öyle reklam filmi çekip, afiş asmakla kurtarılmış olmuyor atlar. Faytondan alıp, ahırlara hapsedince de olmuyor. Şehirden toplayıp, Gebze'ye bıraktığınız köpeklerden bahsetmiyorum bile" dedi.

"İBB'NİN SORUMLULUĞUNDAKİ ADALAR'IN ATLARINA NE OLDU?"



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; "İBB'nin sorumluluğundaki Adalar'ın atlarına ne oldu? 978 at nerede?" denildi.



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın açıklaması şöyle:



"Uzun süredir akıbeti meçhul olan ve CHP'li İBB yönetiminin de kamuoyunu bilgilendirmekten özenle kaçındığı Adalar'ın atları meselesini flood halinde özetleyelim…"

"İBB Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla Adalar'da 1200 at, İBB tarafından satın alındı. Atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimi yetkilendirildi."

"İBB yetkilileri, atların uygun yerlere sevk edilmesi için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle görüştü. Müdürlük tarafından 81 il müdürlüğüne resmi yazı yazıldı ve toplamda 1341 at talebi geldi."

"İlk etapta 102 at resmi prosedürlere uygun şekilde Yozgat, Nevşehir, Kayseri gibi illere sevk edildi. Bunlar akıbeti bilinen atlar. Geriye kalan atların da uygun yerlere sevk edilmesi için çalışmalar devam ediyordu."

"Ancak İBB yetkilileri, ani bir kararla süreci durdurup resmi kurumları devre dışı bıraktı. Atları kendi sorumluluğunda, kendi belirlediği yerlere göndereceklerini beyan etti. Bu karardan sonra Atların üzerine sır perdesi çekildi."

"Halihazırda İBB'nin Adalar'daki ahırlarında 120 at var. 102 tanesi de önceden gönderilmişti. Geriye kalan 978 atın akıbeti meçhul."



"İBB'nin; 978 atı kimler aracılığıyla, nereye, ne karşılığında verdiği bilinmiyor. Bu konuda yöneltilen sorulara ise İBB yönetimi cevap vermekten kaçınıyor."



"Gündemde Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 100 at var ancak İBB'nin skandalları çok daha büyük. Yalnızca Dörtyol'a giden 100 at değil, akıbeti bilinmeyen 978 at var."



"Sevkiyat öncesi atların çiplerinin söküldüğü, bazı atların satıldığı bazılarının da telef edildiği yönünde iddialar öne sürülüyor. Bu iddialara da İBB yetkilileri cevap veremiyor!"



"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak bu konunun takipçisi olacağımızı beyan ediyor; sorumluların kamu vicdanı adına açıklama yapmasını bekliyoruz."