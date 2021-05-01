AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den 1 Mayıs kutlaması!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medyadan kutladı. Kabaktepe, emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir siyasi düşüncenin temsilcileri olarak her zaman emekçilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

"1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Kabaktepe, "Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir siyasi düşüncenin temsilcileri olarak her zaman emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Alın teriyle hayata değer katan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.