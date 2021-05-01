Altyapı kabusuna ‘sel kapanı’ müjdesi

CHP'li belediyenin altyapı sorununa bir türlü çözüm bulamadığı, hemen her yağışta sel felaketinin yaşandığı, sokakların göl olduğu, otomobillerin caddelerde yüzdüğü Bodrum'da, devreye yine hükümet girdi.

BODRUM'UN ALTYAPI SORUNU TARİHE KARIŞACAK

Hayata geçirilecek olan 'sel kapanı' projesinin müjdesini AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir verdi. Vatandaşların sürekli mağdur olduğu Türkiye'nin 'turizm cennetinde' kangren halini alan altyapı sorunu, bir yıl içinde tamamlanması beklenen 'sel kapanı'yla tarihe karışacak.





BODRUM KABUSTAN KURTULACAK



Kısa süreli yağışların bile afete dönüştüğü Bodrum için harekete geçen hükümet, 'sel kapanı' projesiyle duruma el attı. Bir yıl içinde hayat geçirilecek olan projenin müjdesini AK Parti'li Demir, Bodrum'un hafızalara kazınan görüntüler kurtulacağını belirtti.

Taşkınların 25 metre yüksekliğinde set çekileceğini ifade eden Demir, 'sel kapanı'yla ilgili şu bilgileri verdi, "Bodrum'u su taşkınlarından koruyoruz. Bodrum'umuzda özellikle kış aylarında sık sık yaşanan su taşkınlarını önlemek için 25 metre yüksekliğinde sel kapanı yapıyoruz. Sel kapanı sayesinde Bodrum ilçe merkezimiz yıllardır hafızalara kazınan görüntülerden kurtulacak. Projemizi yaklaşık 1 yıl gibi bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Başta Bodrum olmak üzere bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.