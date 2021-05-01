Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’den komik savunma!

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin sahibi olduğu hukuk bürosunun, Atakum Belediyesi'ni icraya verdiğinin ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı buldu.

Cemil Deveci; sahibi olduğu Deveci Hukuk Bürosu'nda çalışan avukat Mehmet Ertoy'un, başkanlığını yaptığı Atakum Belediyesi'ni icraya vermesine ilişkin açıklamada bulundu.

DEVECİ: O TABELADAKİ AVUKATLARIN HEPSİ BAĞSIZ AVUKATLAR

Cemil Deveci, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu. Deveci, söz konusu iddialara ilişkin soruşturma açıldığını belirterek, "Deveci Hukuk Bürosu'ndaki avukatlar açıklama yapacak ve kendileriyle belgeleri kamuoyuna sunacaklardır. Bu iddialara ilişkin 10 gün önce soruşturma açıldı. O tabeladaki avukatların hepsi kendi adına vergi numarası olan bağsız avukatlar; eksik bilgiyle insanlara zarar veriliyor..." iddiasında bulundu.

AVUKATLARIN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİ ADRESLERİ DE AYNI

Cemal Deveci'nin söz konusu açıklaması gerçeği yansıtmıyor. Türkiye Barolar Birliği'nin resmi internet sitesinde; Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci, Oğuzhan Öztürk ve Mehmet Ertoy'un çalıştığı işyeri adresinin hepsinin aynı olması dikkat çekiyor.

DEVECİ HUKUK BÜROSUNDA ÇALIŞAN AVUKAT, DEVECİ'NİN BAŞKANI OLDUĞU BELEDİYEYİ İCRAYA VERDİ

Cemil Deveci'nin sahibi olduğu Deveci Hukuk Bürosu'nda çalışan avukat Mehmet Ertoy'un, Cemil Deveci'nin belediye başkanı olduğu Atakum Belediyesi'ni icraya verdiği öğrenildi.

Deveci Hukuk Bürosu'nda; Atakum Belediye Başkanı avukat Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci, Gülay Deveci'nin yeğeni ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin Özel Kalem Müdürü avukat Merve Selin Cengiz, Atakum Belediyesi avukatı Oğuzhan Öztürk ve avukat Mehmet Ertoy çalışıyor.

ŞİRKET ALACAĞININ ÜÇTE BİRİNİ TAHSİL ETTİ, BİR AY SONRA İCRAYA VERDİ

Samsun İcra Dairesi'nin Atakum Belediye Başkanlığı'na gönderdiği icra yazısında avukat Mehmet Ertoy'un ismi yer alıyor.

Atakum Belediyesi bir şirketten Ağustos ayında 965 bin 125 TL'lik sarf malzeme satın aldı. Şirket alacağının üçte birini Ağustos ayında Atakum Belediye Başkanlığı'ndan tahsil etti.

Şirketin, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin sahibi olduğu Deveci Hukuk Bürosu kanalıyla Eylül ayında icra takibi başlatması dikkat çekici bulundu.

Deveci Hukuk Bürosu avukatı Mehmet Ertoy, Atakum Belediye Başkanlığı'ndan 8 bin 669 lira faiz de işletilerek toplamda 685 bin 534 lira alacağını tahsil etmek istiyor.

CHP'li Atakum Belediyesi'nde büyük skandal! Belediye Başkanı, belediyeyi icraya verdi