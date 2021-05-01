Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti

MAHALLELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaretinin ardından Sultabeyli'de mahalleli ile bir araya geldi. Balkonda Başkan Erdoğan'ı gören vatandaşlar ona tezahüratlarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret | Video

Öte yandan Başkan Erdoğan, yanına gelen küçük bir kız çocuğuna da oyuncak hediye etti.