Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da işçilerle iftarda bir araya gelmişti. İşçilerle yaptığı iftarın sonrasında Sultanbeyli'ye geçen Başkan Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti.
MAHALLELİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaretinin ardından Sultabeyli'de mahalleli ile bir araya geldi. Balkonda Başkan Erdoğan'ı gören vatandaşlar ona tezahüratlarda bulundu.
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret | Video
Öte yandan Başkan Erdoğan, yanına gelen küçük bir kız çocuğuna da oyuncak hediye etti.
"SON NEFESİME KADAR OYUM ERDOĞAN'A"
Yaklaşık 1 yıl önce Mahruze Keleş, kameralara yansıyan açıklamalarında Başkan Erdoğan ile görüşmek istediğini ve evinde ağırlamak isteğini söylemişti. Mahruze Teyze, "Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a" ifadesini kullanmıştı.
"KAPIMIZ SİZE SONUNA KADAR AÇIK"
Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş'i telefonla aradı. Görüşmede Erdoğan, halini hatırını sorduğu Mahruze Keleş'e, "Şu an Ankara'dayım. İstanbul'a geldiğimde ziyaretinize geleceğim" demişti. Mahruze Keleş ise, "Buyurun gelin sabırsızlıkla bekliyoruz. Size kapımız sonuna kadar açık Başkanım" diye karşılık vermişti.
Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti | Video