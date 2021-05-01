Başkan Gebeş, tam kapanma öncesi çocuklar ile bir araya geldi

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, ülke genelinde uygulanan tam kapanma öncesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde yeni yapılan spor ve rekreasyon alanında çocuklarla bir araya geldi.

Her fırsatta Çaydeğirmeni'nden vatandaşın görüş ve önerilerine önem veren Belediye Başkanı Satılmış Gebeş; "Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çocuklarımızla Recep Tayyip Erdoğan mahallesinde yaptığımız spor ve rekreasyon alanında bir araya geldik. Onların taleplerine cevap vermek bizim en önemli önceliğimizdir.

Eğitimde, sanatta, sporda onların geleceklerine olumlu yansıyacak tüm imkanları belde hizmetine kazandırmaya devam edeceğiz. Bir işi gönülden yaparsan gönüller kazanırsın. Geldiğimiz noktada en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm değerlerimizin gönüllerine girmenin mutluluğu ile Çaydeğirmeni'ne hizmet sevdamız yorulmadan, aşkla devam edecektir" dedi.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ile bir araya gelen çocuklarda başkana teşekkür ettiler.

Başkan Gebeş, çocuklar ile bir araya gelmesinin ardından kendilerine çeşitli hediyelerde takdim etti.