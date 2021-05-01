Bilim Beyoğlu tam kapanmada online eğitime devam ediyor

Çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturan Bilim Beyoğlu'nda, pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde Matematik, Uzay Havacılık, Doğa Bilimleri, Tasarım ve Teknoloji Atölyelerinde online eğitimler veriliyor.



Beyoğlu'nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturan Bilim Beyoğlu'nda eğitimler, Pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde online olarak devam ediyor. Matematik, Uzay Havacılık, Doğa Bilimleri, Tasarım ve Teknoloji Atölyelerinde verilen eğitimlere 7-12 ve 9-14 yaş grubu çocuklar ve gençler online olarak katılabiliyor. Eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanmak isteyen çocukların Bilim Beyoğlu'nun web sitesine girerek kayıt yaptırmaları yeterli. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın "çocuklarımız için en büyük hayalimdi" dediği Bilim Beyoğlu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenim gören çocuklara erken yaşta bilimi sevdirerek bilimi tanımlarını sağlama ve bilimi somut deneylerle öğrenme imkanı sunuyor.



DOĞAYI BİLİMSEL GÖZLE OKUMA YETENEĞİ KAZANDIRILIYOR



Doğa, çocuklar için kozalağı, yaprağı, arisi, çamuru ve çiçeği ile keşfedilmeyi bekleyen uçsuz bucaksız bir alandır. Bilim Beyoğlu Doğa Bilimleri Atölyeleri doğanın dili olan fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimleri içeren atölye içerikleriyle öğrencilere doğayı bilimsel bir gözle okuma yeteneği kazandırmayı hedefliyor. Öğrenciler; tohum atölyesi, kuş atölyesi, evimizdeki kimya atölyesi, kristaller atölyesi, devrilmeyen yapılar atölyesi, çok enerjiksin atölyesi gibi birçok atölye eğitimine katılarak eğlenceli deneylerle gözlemleyerek, keşfederek ve sorgulayarak bilimin eğlenceli yönüyle tanışıyor.



TEKNOLOJİYİ SADECE KULLANAN DEĞİL ÜRETEN GENÇLİK YETİŞTİRİLİYOR



Günümüzde insan gücüyle yapılan birçok iş robotik sistemler kullanılarak çok daha hızlı ve düşük maliyette gerçekleștiriliyor. Bilimciler önümüzdeki yıllarda ise robotların insan hayatına çok daha fazla gireceği görüşünde birleşiyor. Bu nedenle öğrencilerin teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi geliştiren ve yöneten bireylere dönüşebilmesi için robotik ve kodlama gibi teknik alanlara hâkim olmaları gerekiyor. Bilim Beyoğlu Teknoloji Atölyeleri, öğrencilere kodlamanın temeli sayılan algoritmik düşünmeyi öğreterek kodlama becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra çeşitli eğitim setleri kullanarak robotiğin temelini oluşturan elektronik devreleri ve mekanik sistemleri bütüncül olarak kavramalarına olanak da sağlanıyor.

ÖĞRENCİLER TASARIM ATÖLYESİ İLE FARKLI YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYOR



Birçok bilimsel çalışma, sanat eğitiminin öğrencilerde yaratıcılık, akademik performans, motor beceriler, özgüven, sebat ve odaklanma becerilerini artırdığını gösteriyor. Dünyaya yön veren fikir liderlerinin çoğunun bir sanat dalıyla uğraşması ise bu çalışmaları destekler nitelikte. Bilim Beyoğlu Tasarım Atölyeleri, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkararak üretmenin zevkini tadabilecekleri birçok farklı atölye çalışması içeriyor. Öğrenciler tezhip, ebru, minyatür gibi geleneksel Türk sanatlarının yanında taş boyama, tel bebek, seramik, boyama ve dokuma atölyesi gibi birçok farklı alanda tasarımlar yaparak kendilerini ifade etme fırsatı buluyor.



UZAY VE HAVACILIK ATÖLYESİ İLE GELECEĞE YOLCULUK



Günümüzde son derece hız kazanan uzay ve astronomi çalışmaları, ülkelerin gelişmişlik düzeyinde belirleyici bir rol üstleniyor. Bilim Beyoğlu Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyeleri ile de öğrencilerin madde, temel kuvvetler, aerodinamik ve aviyonik sistemler ile ilgili bilimsel prensipleri eğlenceli deneylerle keşfetmeleri hedefleniyor. Atölyelerde galaksiler, güneş sistemi, ötegezegenler, takımyıldızlar, uzay araçları ve uzayda yaşam gibi temalara ilişkin konular interaktif ve sorgulama temelli yöntemlerle işleniyor. Planör, paraşüt, uçak, insansız hava araçları, helikopterler ve roketler gibi çeşitli hava araçlarının çalışma prensipleri simülasyonlar ve modellemeler aracılığıyla çocuklara öğretiliyor.



MATEMATİK ATÖLYESİ İLE AKIL YÜRÜTME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ GELİŞİYOR



Öğrencilere akıl yürütme, analitik düşünme, problem çözme becerilerini geliştirme ve zihnini yönetebilme yeteneği kazandıran Matematik, sadece okul hayatında değil günlük yaşamda da önemli bir rol üstleniyor. Bilim Beyoğlu Matematik Atölyeleri, öğrencilerin günlük hayat problemlerine karşı kendi çözüm yollarını oluşturma becerilerini geliştirmeyi ve matematik bilimine karşı olumlu duygular geliştirmelerini sağlamayı hedefliyor. Atölyelerde, geometrik ve cebirsel kavramların öğrencide anlamlı hale gelmesi amacıyla bilgisayar, mobil uygulama, simülasyon ve üç boyutlu modellemelerden faydalanılıyor.