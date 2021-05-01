Çeşm-i Cihan’dan halka çağrı

Batı Karadeniz'in incisi olan doğası ve tarihi ile ön plana çıkan Amasra ilçesi Belediye Başkanı Recai Çakır'dan tatilcilere çağrı "Karantina ve Pandemi kurallarına uyalım, Haziran ayından itibaren hep birlikte olalım".Çakır 17 günlük kapanma da büyük kentlerde ilçeye göç olmadığını,ilçe halkının tüm kurallara uyduğunu belirtti.

1460 yılında Amasra'yı fetih ederken gördüğü doğal güzellikleri karşısında hocası Lala ya " Çeşm-i Cihan Buramı Ola" dediği 3 bin yıllık tarihi ve doğal güzellikleri ile tatilcilerin tercih ettiği Amasra ilçesi eski günlerini özledi.

Her yıl nüfusunun 10 katı yerli turisti yazın misafir ettiklerini belirten Belediye Basşkanı Recasi Çakır vatandaşlara çağrı yaparak karantina, pandemi kurallarına uymalarını istedi. Başkan Çakır misafirlerini özlediklerini belirterek"3 bin yıllık tarihi ve eşsiz doğal güzellikleri ile Amasra'mız. Batı Karadeniz'in incisi. Pandeminden önce yaz sezonun da başta Ankara olmak üzere ülkemizin değişik illerinden gelen misafirleri ağırlıyorduk. Şimdi bu durum var. Tüm kurallar bizim sağlığımız için , lütfen uyalım bu 17 günlük kapanmada kurallara uyarsak Haziran ayından itibaren yine bu doğal ve tarihi güzellikleri görme fırsatı olacak halkımızın. Bizler misafirlerimizi ağırlamak mutlu olacağız"

İlçede işletme ve konaklama tesislerinin tüm hijyenik kurallara uygun hareket ettiğini belirten Başkan Çakır" Belediye olarak bizler sıkı bir şekilde kontrollarımızı sürdürüyoruz. İşletme ve konaklama tesisleri de hijyen ve diğer kurallar konusunda her türlü önlemi aldılar, alıyorlar. Bu yüzden ilçemiz de vaka sayısı çok düşük. Haziran ayından itibaren hep birlikte bayram yapmak için tekrar söylüyorum, bu kapanma bizim için çok önemli, haydi kurallara uymaya. Amasra Yolcu Limanımız da en yakın zaman da hizmete girecek. Böylece deniz yolu ile de misafirlerimiz gelebilecekler " dedi

Öte yandan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır 17 günlük kapanma nedeniyle büyük kentlerden göç almadıklarını sözlerine ekledi.