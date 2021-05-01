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Giriş Tarihi: 1.5.2021 09:51

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'a taziye mesajı

DHA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan paylaşılan mesajda, "Afganistan'ın Logar vilayetinin merkez ilçesi Pul-i Alem'de iftar zamanı gerçekleştirilen bombalı saldırıda aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısının faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı
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