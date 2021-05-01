Firari teröristlerin ilk adresiydi... 'Sahte pasaport çetesi'ne şok operasyon

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; firari terör örgütü üyelerini, firari suçluları ve kaçak göçmenleri para karşılığında sahte pasaportlarla yurt dışına kaçıran bir çeteyi operasyonla çökertti.

İstanbul Fatih'te bulunan iki farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Irak uyruklu A.J.M.M. ve W.A.K. isimli iki çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte vize, sahte pasaport, kimlik kartı ve sahte belgelerin yapımında kullanılan 15 farklı ülkeye ve çeşitli resmi kurumlara ait mühür, kaşe ve belge ele geçirildi.

"Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.J.M.M., "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı. W.A.K. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Bir çete üyesi ise aranıyor.