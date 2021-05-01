Hakkari'de terör operasyonu: Çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.
6 BARINAK VE SIĞINAK TESPİT EDİLDİ
Hakkari İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik Hakkari Merkeze bağlı Kazan Vadisi, Oğul köyü ve Kavaklı bölgesi ile Şemdinli ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. 'Eren- 14 Kazan/Oğul- 1' adıyla düzenlenen operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 6 barınak ve sığınak tespit edildi.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Sığınaklarda 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 7 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 121 adet 5,56 mm AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 150 adet 7,62 mm AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 26 bixi fişeği, 2 adet el bombası, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 çift jet etkili roketatar mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 av tüfeği, 4 adet 5'er kiloluk plastik bidon içerisinde amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP), 12 kiloluk amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP,
1 adet 2,5 litrelik pet şişe içerisinde amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP, 1 koli bandı ve naylonla sarılmış basma düzeneği, 3 uzaktan komutalı pil bloklarına bağlı EYP anahtarı, 60 metre EYP yapımında kullanılan çok damarlı kablo, 7 EYP yapımında kullanılan koli bandı, 2 akü, 20 büyük pil, 1 güneş paneli, 1 met, 1 yelek, 2 pantolon, 2 uyku tulumu, 2 puşi ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.