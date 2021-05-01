Hakkari'de terör operasyonu: Çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

6 BARINAK VE SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

Hakkari İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik Hakkari Merkeze bağlı Kazan Vadisi, Oğul köyü ve Kavaklı bölgesi ile Şemdinli ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. 'Eren- 14 Kazan/Oğul- 1' adıyla düzenlenen operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 6 barınak ve sığınak tespit edildi.