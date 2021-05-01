Her kuralı ihlal ettiler! 28 kişiye 68 bin lira ceza kesildi

İstanbul'da bir kıraathanede iskambil oynayan ve sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 28 kişiye 68 bin 246 lira ceza kesildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimleri sürdüren İstanbul Polisi; dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 21.30 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bir kıraathaneyi denetledi. Sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 17 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" kapsamında 53 bin 550 lira idari para cezası kesildi. İki farklı masada yasa dışı kumar oynayan 11 kişiye de "Kumar Oynamak" suçundan 14 bin 969 lira para cezası kesildi. Toplamda 28 kişiye 68 bin 246 lira idari para cezası işlemi uygulandığı ifade edildi. İş yeri sahibi B.D. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.