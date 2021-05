Hint varyantında süper mutasyon endişesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da 5 kişide Kovid-19'un Hint varyantının görüldüğünü açıklamasının ardından uzmanların virüsün bu türünün çok daha öldürücü olduğunu söylemesi endişe yarattı. Araştırmacılara göre Hindistan'da günde ortalama 3 bin can kaybına neden olan Hint varyantının bir süper mutasyona dönüşme riski bulunuyor.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), "Aşı olmuş veya hastalığı geçirmiş kişilerin antikorlarının, Hint varyantına karşı yeterince etkili olmama tehlikesi de bulunuyor" uyarısı yaptı. TÜSAD, bilgilendirme metninde Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 17 ülkede görülen Hint varyantı ve bilim insanlarının süper mutasyon ile ilgili görüşlerine yer verdi: Hint varyantının görülmeye başlandığı İstanbul virüs yayılmasının ana arteri. Çin'in Vuhan şehri sınırlarını kapatarak virüsü kontrol altına aldı. İstanbul gibi ticaretin ve yaşamın odak noktası olan bir şehir için tecrit de dahil olmak üzere en sıkı tedbirler acilen masaya yatırılmalı...Öte yandan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Hindistan'da şu an çok korkutucu tablo olduğunu söyleyerek "Bu varyantın korkutucu yönü bağışıklık sistemimizden, savunma hücrelerimizden, koruyucu antikorlarımızdan kaçabilme yeteneğine sahip olması. Bu olay bizim için hüsran . 17 ülkeye yayılmış vaziyette. Çift mutasyon olduğu, dikensi çıkıntılar ve hücrenin savunma sisteminden kaçtığı için bizi endişeye sevk ediyor. Hindistan'daki bilim insanları çok ağır semptomların olduğunu, diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bizim gözümüz korktu açıkçası. Hindistan mutasyonunda çok dirençli bir ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği daha ön planda. Bunun için Hindistan'da oksijen kaynakları tükenmiş durumda" diye konuştu.ÜMIT Savaşçı, "Hindistan mutantı yayılırsa ülkemizde de 2 ay sonra eğer aşılanmada yeteri temini sağlayamazsak tekrar bir vaka patlaması ile karşı karşıya kalabiliriz, Bu yüzden özellikle uçuşlar, sınırlar, temas olayını sıfıra indirmemiz lazım. Halkımız da vakalar azaldıkça rehavete kapılmamalı" dedi.DOÇ. Dr. Ümit Savaşçı, tam kapanma döneminde vatandaşlara da uyarıda bulunarak "Vatandaşlarımız ne yazık ki kapanma sürecini yanlış anladı. Bunu bir tatil fırsatına dönüştürmeye başladı insanlarımız. Büyük kentlerden, sahil kentlerine bir göç başladı. Özellikle uçak yolculuğunda çok büyük risk altındalar. Kendi araçları ile giderken de mutlaka mola yerlerinde yoğunluk olduğu için yine büyük risk altındalar. Bunun yanında en büyük sıkıntımız aslında gittikleri yerlerdeki sağlık imkanlarının yeteri düzeyde olmayacağıdır. Gittikleri yerlerde de temasa devam ederlerse koronavirüse yakalanırlarsa çok ciddi sağlık sıkıntıları ile karşılaşabilirler" diye konuştu.MANISA Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı: Hint varyantında, virüsün spike proteini dediğimiz s bölgesinde üç farklı mutasyon bulunur. Virüs toplam 13 mutasyona sahip ancak virüs hücrelere girerken s proteinini kullandığı için bu bölgedeki mutasyonlar bizim için daha önemli. Hint varyantı, İngiltere ve Kaliforniya mutasyonunu da içeriyor. Bunun dışında bir mutasyonu daha var. Şu an için aşıdan kaçtığı kesin olarak gösterilmiş varyant Güney Afrika varyantı. Eğer 17 günlük sürede kurallara dikkat etmezsek ve virüsün yayılması devam ederse yaz ayları çok zor geçebilir.