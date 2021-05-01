Irak'ın kuzeyinde teröre ağır darbe1 Hepsi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

TERÖRE AĞIR DARBE! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.