Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Irak'ın kuzeyinde teröre ağır darbe1 Hepsi ele geçirildi
Giriş Tarihi: 1.5.2021 17:46 Son Güncelleme: 1.5.2021 17:47

'ın kuzeyinde teröre ağır darbe1 Hepsi ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde teröre ağır darbe1 Hepsi ele geçirildi

'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

TERÖRE AĞIR DARBE! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Irak'ın kuzeyinde teröre ağır darbe1 Hepsi ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA