Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili karar Resmi Gazete’de
Giriş Tarihi: 1.5.2021

İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili karar ’de

İSTANBUL Sözleşmesi'nin 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar yayımlandı. İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen sözleşmenin sona erme tarihi 1 Temmuz 2021 olarak tespit edildi. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili karar Resmi Gazete’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA