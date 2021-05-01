İşte AK Parti iktidarında emekçi kadınlar için yapılanlar!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle AK Parti Kadın Genel Merkez Kolları Başkanı Ayşe Keşir, emeği kutsayan bir medeniyetin mensubu olarak, Türkiye'nin üretimine, gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

İŞTE AK PARTİ İKTİDARINDA EMEKÇİ KADINLAR İÇİN YAPILANLAR:

AK Parti Kadın Kolları ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle "Emek emek, ilmek ilmek mücadelenin, güvenli bir istikbalin, birlik ve beraberliğin temsili 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm vatandaşlarımıza kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

AK Parti Kadın Kolları sosyal medya hesabından AK Parti iktidarında emekçi kadınlar için yapılanların neler olduğunu da yıllara göre açıkladı. İşte AK Parti Kadın Kolları'nın paylaştığı, AK Parti iktidarında emekçi kadınlar için yıllara göre yapılanların listesi:

2003: İş hayatında ayrımcılığı önlemek amacıyla 'eşit işe eşit ücret' ilkesi getirildi.

2008: Engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik fırsatı getirildi.

2009: Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil edilerek, kutlanmaya başlandı.

2010: Kadın-erkek fırsat eşitliği daha da güçlendirilerek pozitif ayrımcılık Anayasa'ya girdi.

2008-2011-2018: Kadın istihdamını artırmak amacıyla kadın çalışanların sigorta prim teşvik desteği sağlandı.

2011: Doğum ve süt izinleri ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak toplam 16 hafta olarak yeniden düzenlendi.

2012: Özel sektör tarafından kreş, okul öncesi eğitim için gerçekleştirilecek en az 500 bin liralık yatırımlarda bölgesel desteklerden yararlanması imkânı getirildi.

2013: Kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılık kaldırıldı.

2013: Gebe ve emziren kadınların çalışma şartlarını iyileştirmek için emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair düzenlemeler yapıldı.

2013: Kadın çalışanların gece postlarında çalıştırma koşulları hakkında düzenlemeler getirildi.



2014: Ev hizmetlerinde çalışan kadınların sigortalanmasına yönelik düzenleme hayata geçirildi.

2014: Toplum yararına programlardan kadınların öncelikli olarak yararlandırılması sağlandı.

2015: Eşi doğum yapana babalık izni hakkı getirildi.

2016: Annelik izninin bitiminden itibaren çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü çocuk ve diğerleri için 6 aya kadar ücretli yarı zamanlı çalışma imkânı getirilirken, çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edildi. Çocuğun engelli olması durumunda bu süre 12 ay olarak belirlendi.

2018: Kreş desteği, işverenlerin, kadın çalışanlarının her bir çocuğu için aylık brüt asgari ücretin yüzde 50'sini kreş ve bakımevlerine doğrudan ödeme şartıyla bu tutarın gelir vergisinden düşürülmesi sağlandı.

2019: 11. Kalkınma planında kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini ağlamak temel amaç olarak belirlendi.