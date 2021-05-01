Kadınların camiye alınmaması skandalına ilahiyatçılardan tepki: Kadınlar hep camilerde oldular

Marmara İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Köse

"Peygamber Efendimiz zamanında kadınların camide olduğuna dair elimizde birçok veri var. Çocukların camide olduklarına dair birçok veri var. Ondan sonra da en önemli verilerden biri de Hz. Ömer zamanında… Hz. Ömer Cuma namazını kıldırıp hutbe okurken, o dönemde nikahlardaki mehir miktarı yükselmeye başlamış, kadınlar daha fazla mehir miktarı talep etmeye başlamış. Hz. Ömer de bu taleple ilgili hutbede konuşurken, cemaatte kadınlar da var. Bir kadın kalkıp Hz. Ömer'e ayet-i kerime okumuş. O ayet-i kerime de kadınlara bu hakkı tanıyor. Kadın bu ayeti okuyunca Hz. Ömer söylediğine pişman olup 'Kadın haklı' demiş. Şimdi böyle örnekler varken, kadının ibadethaneye alınmasının engellenmesi dini açıdan kabul edilemez bir şey. Onu geçelim; bireysel tercihler açısından da kabul edilemez bir şey. Bunu kırmamız gerekiyor. Çoğunlukla kırdık. Bu gibi vakaların meydana gelmesi üzücü. Ama genelde durum o kadar da vahim. Gerekli tepkiler verildi. Daha kötüsü, olayın meydana geldiği Mihrimah Sultan Camii bir geçiş noktası. Yani insanların Üsküdar'a gelip, gemiye binip karşıya geçtikleri bir transfer noktası. Dolayısıyla bu gidiş gelişleri yapanlar kadınlar, sadece erkekler değil. Biz de eşimle ve çocuklara gittiğimiz zaman o camide namaz kılıyoruz. Dolayısıyla o cami cemaatinin alışık olmadığı bir görüntü değil. Kadınlar için ayrılmış çok da güzel bir bölüm var. Umarım bu tepki, bireysel ve yerel tepki olarak kalır. Umuyoruz gerekli tepkiler gösterilir. Zaten bu öğretmen hanım kardeşimiz, kendisi de bir açıklama yaptı. Olayın büyütülmemesi yönünde Twitter'da bir açıklaması var. Sağ duyulu hareket etti. Umarız bu son vaka olur. Kadınların camideki varlığını kısıtlamaya yönelik elimizde hiçbir dini veri yok. Dolayısıyla bunu ortaya sürenler dinden hareketle değil, yanlış bilgilerle hareket ederek ortaya sürüyorlar. Bu dinin Peygamberi, Veda Hutbesi'nde çok radikal önerilerde bulunuyor. Onlardan en önemlisi; kadınların emanet oldukları yönünde."

DR. HÜSEYİN KAYAPINAR: DİNİN GEREĞİ DEĞİL, DİNE AYKIRI

Dr. Hüseyin Kayapınar da Üsküdar'da yaşanan skandal olaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Camiden çıkan bir vatandaşın böyle bir tepki de bulunmasının dikkate alınmaması gerektiğini belirten Hüseyin Karapınar, "Kadınlar camiye girebilirler. Bunun bir sakıncası yok. Onların orada camiye sokulmaması dinin gereği değil, dine aykırı bir şey olur.