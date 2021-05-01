Kan bağışında ilginç an! Bağışta şehrinin plakasını buldu

Zonguldak'ta ikamet eden ve Türkiye Taşkömürleri Kurumunda çalışarak 2011 yılında emekli olan İbrahim Ertürk (52) bugüne kadar yaptığı kan bağışı ile yaşadığı ilin plakasını buldu.

Uzun yıllardır Zonguldak'ta Kızılay Kan merkezine kan bağışında bulunan İbrahim Ertürk, verdiği kan bağışı ile bronz madalya, gümüş madalya ve son olarak da Altın madalya almaya hak kazandı.

Ertürk açıklamasında, "67 kan bağışını vererek plakamı buldum. Şükürler olsun. Sağlık Örgütü COVİD-19 salgını için küresel pandemi ilan ettikten sonra üst üste 7 kez toplamda 67 kez kan bağışımı bütün maden işçileri adına tüm sağlık çalışanlarına hediye ettim" diyerek şunları söyledi:

"Türkiye Taşkömürleri Kurumundan 2011 yılında emekli oldum. Uzun yıllardır Zonguldak'ta kan bağışında bulunuyorum. Herkesi kan bağışına sağlık sorunu olmayan 18 ile 65 yaş arasındaki her vatandaşımızı gönüllü kan bağışına davet ediyorum. Özellikle pandemi sürecinde korona virüsten korunmanın en etkili yollarından birisi kan bağışıdır. Kan bağışı insanları her türlü kötü alışkanlıklardan da korur. Yaşadığım ilin plakasını bulduğum için de çok mutluyum"