Kaymakam Ongu denetimlere katıldı

Şanlıurfa Siverek İlçe Kaymakamı Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasındaki Tam Kapanma Tedbirlerinin alındığı kontrol noktalarında denetimlere katıldı.



İlçe Kaymakamı Hasan Ongu, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz ile birlikte kontrol noktalarında seyahat muafiyeti olan vatandaşlarımızın seyahat izin belgelerini kontrol ederek vatandaşlara özellikle salgın kapsamında alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.



Koronavirüs salgını ile mücadelede Tam Kapanma Tedbirleri ile birlikte yeni bir aşamaya geçtiklerini belirten Kaymakam Ongu, "Özellikle bu süreçte alınan tedbirlere riayet etmemiz, maske – mesafe ve temizliğe azamî özen göstermemiz gerekiyor. Vakaların yükselişini kontrol altına alarak Ramazan Bayramına gerçek bir bayram havası ile girmeyi amaçlamaktayız. Bu nedenle vatandaşlarımızdan talebimiz kapanma sürecinde alınan tedbirleri kesinlikle ihmal etmemeleri, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının olması halinde ise VEFA Destek ekiplerimiz ile iletişime geçmeleridir. Ekiplerimiz tarafından ihtiyaçları en kısa sürede karşılanacak. Virüs salgınını hayatımızdan çıkararak, normal yaşamımıza geçmemiz için hepimizin birbirimize karşı sorumlulukları var, İnşallah birlikte başaracağız." ifadelerinde bulundu.