Kısıtlamada korkunç kaza! 2 kişi yaralandı

KONTROLDEN ÇIKIP SİTENİN BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Arif Talha Ç.'yi de yanına alarak gezintiye çıkan Mustafa G. yönetimindeki 55 AK 109 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada, araçta sıkışan Mustafa G. ile Arif Talha Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.