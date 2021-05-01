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Giriş Tarihi: 1.5.2021 18:08

Kısıtlamada korkunç ! 2 kişi yaralandı

DHA
Kısıtlamada korkunç kaza! 2 kişi yaralandı

'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek arkadaşıyla gezintiye çıkan ehliyetsiz sürücü Mustafa G.'nin (17) kullandığı otomobil kontrolden çıkıp, sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada, araçta sıkışan Mustafa G. ile Arif Talha Ç. yaralandı.

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında arkadaşıyla gezintiye çıkan ehliyetsiz sürücü Mustafa G.'nin (17) kullandığı otomobil, sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada, araçta sıkışan Mustafa G. ile arkadaşı Arif Talha Ç. (14) yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP SİTENİN BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Arif Talha Ç.'yi de yanına alarak gezintiye çıkan Mustafa G. yönetimindeki 55 AK 109 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada, araçta sıkışan Mustafa G. ile Arif Talha Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kısıtlamada korkunç kaza! 2 kişi yaralandı
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