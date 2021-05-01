Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 50 milyonluk sosyal destek paketi!

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2. büyük destek paketini açıkladı. Buna göre toplamda 50 milyon sosyal destek dağıtılacağı öğrenildi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 10 bin esnafa bin liralık sosyal destek verileceğini açıklanırken, 28 ilçede 10 bin vatandaşa 3 Milyon liralık sosyal destek kartı desteği verileceği duyuruldu. Belediyeden sürekli yardım alan 10 bin 500 ailenin kartına ise 3 Milyon liralık destek yüklemesi yapıldı

50 MİLYONLUK SOSYAL DESTEK KAYNAĞI AYRILDI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi tüm dünyada büyük zorluklar ortaya çıkardı. Bugüne kadar ihtiyacı olmayan insanların sosyal destek ihtiyaçları ortaya çıktı. Esnafımız dükkânlarını kapatmak zorunda kaldı. Bazı sektörler ciddi sıkıntıya girdi ama Konya Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin ilk gününden itibaren hemşehrilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. İkinci büyük destek kampanyamız kapsamında 50 milyon liralık bir kaynak ayırdığımızı ifade etmek isterim"

"10 BİN ESNAFIMIZA BİNER LİRALIK SOSYAL DESTEKLERE BUGÜN BAŞLIYORUZ"

Altay sözlerine şu şekilde devam etti: "10 bin esnafımıza biner liralık sosyal desteklere bugün başlıyoruz. Ayrıca merkezin dışındaki 28 ilçemizde 10 bin hemşehrimize 3 milyon liralık sosyal destek kartları bugün itibariyle ulaşmaya başladı. Sürekli yardımda bulunduğumuz 10 bin 500 ailenin kartlarına 3 milyon liralık destek yüklemelerini gerçekleştirdik. Bununla birlikte Konya'da ben zordayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiyacım var diyen tüm hemşehrilerimizi Konya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvuruya davet ediyorum."