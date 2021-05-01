Küçüksu Çocuk Köyü’nün yapımına bu yaz başlanıyor!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'a dünyada eşi benzeri görülmeyen bir çocuk köyü yapılacağını duyurmuş, Küçüksu Çocuk Köyü'nün 82 dönümde çocukların doğal hayatı en güzel biçimde tadacağını ifade etmişti.

"BU YAZ YAPIMINA BAŞLANIYOR"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Küçüksu Çocuk Köyü hakkında sosyal medyadan açıklamalar yaptı. Başkan Türkmen, "İstanbul'un merkezinde gerçek bir köy meydanı olur mu? Hayal kurar, yaparsak olur. Çok da güzel olur! Küçüksu Çocuk Köyü. 82 dönüm; çocuklarımız süt sağacak, toprağa basacak, meyve toplayacak, oyun oynayacak, doğal hayatı en güzel biçimde tadacak! Bu yaz yapımına başlıyoruz" dedi.