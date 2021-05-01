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Giriş Tarihi: 1.5.2021

Kuzey Irak’tan acı haber

ABBAS ÇAKAR
Kuzey Irak’tan acı haber

Pençe Yıldırım harekâtında teröristlerin roketli saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ile iniş esnasında helikopterden düşen er Müslüm Toprak şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım harekâtında PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı (27), 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kırmızı'nın 28 Nisan'da teröristlerin tanksavar roketi saldırısında yaralandığı, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise dün şehit olduğu bildirildi.

Yaklaşık 4 ay önce nişanlandığı öğrenilen şehit Kırmızı bugün Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verilecek. Diğer taraftan sözleşmeli er Müslüm Toprak'ın (25) da ikmal faaliyeti kapsamında, helikopterden iniş esnasında düşerek yaralandığı, hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırmızı ve Toprak için başsağlığı mesajı yayımlarken, şehitlerden Kırmızı'nın Ceyhan'da, Toprak'ın ise İstanbul Ataşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.
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Kuzey Irak’tan acı haber
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