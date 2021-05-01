Mavi Vatan’ın bekçileri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem karada hem de denizde harekât icra edebilen gücü amfibi deniz piyadeleri, derin sulardaki zorlu görevlere milli gemilerdeki eğitimlerle hazırlanıyor. "Timsah" olarak adlandırılan seçkin birlik, "Mavi Vatan" ve uluslararası sularda önemli görevler üstleniyor. İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda amfibi timlerinin, her türlü koşulda başarıya ulaşacak şekilde yetiştiriliyor. Eğitimlerde fiziki ve askeri yeteneklerle donatılan amfibi deniz piyadeleri, kara ve denizde üst düzey harekât gerçekleştirebiliyor.