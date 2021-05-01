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Giriş Tarihi: 2.5.2021 00:53

Özalan’dan Akşener’e tepki: Ortaklık yapa yapa 'ye döndünüz... Utanın biraz!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Özalan’dan Akşener’e tepki: Ortaklık yapa yapa HDP'ye döndünüz... Utanın biraz!

Milletvekili , , 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "Ne kadar gariban varsa içeride" demesine sosyal medyadan tepki göstererek, “Millete ateş açanlar mı gariban? Kimse bu millete ihanet edenleri masumlaştıramaz. Bari şehit ve gazilere saygınız olsun! Ortaklık yapa yapa 'ye döndünüz. Utanın biraz!” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon kanalında 'Ne kadar gariban varsa içeride' ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener'in bu ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

"BARİ ŞEHİT VE GAZİLERE SAYGINIZ OLSUN!"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Meral Akşener, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "Ne kadar gariban varsa içeride" dedi. Millete ateş açanlar mı gariban? Kimse bu millete ihanet edenleri masumlaştıramaz. Bari şehit ve gazilere saygınız olsun! Ortaklık yapa yapa HDP'ye döndünüz. Utanın biraz! Meral Akşener!" diye tepki gösterdi.

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Özalan’dan Akşener’e tepki: Ortaklık yapa yapa HDP'ye döndünüz... Utanın biraz!
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