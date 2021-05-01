Pandemi gölgesinde 1 Mayıs Taksim’de çelenklerle kutlandı

İstanbul'da tam kapanma uygulamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda sendikaların çelenk bırakılmasına izin verildi. Taksime çıkmak isteyen 212 kişi şahıs gözaltına alınırken Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakan Türk-İş Başkanı Ergün Akalay, "42 sene önce Taksimde katliamı kim yaptıysa 15 Temmuzu da onlar yaptı" dedi.



İşçi ve emekçi bayramı İstanbul'da Taksime çelenk bırakılması ile başladı. Sabah saatlerinde Mecidiyeköy Meydanı'na gelen gruplar ara sokakları kullanarak Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis müsaade etmedi. Kazancı yokuşundan Taksim meydanına çıkmak isteyen guruplara Polis müdahale ederek 212 kişiyi gözaltına aldı.





Taksim meydanına ilk gelen grup HAK-İŞ sendikası oldu. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu alana gelerek, çelenk bırakmasının ardından Arslan ve üyeler Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Arslan, salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet ederken, tüm sağlık çalışanlarının 1 Mayıs'ını kutladı.



42 SENE ÖNCE KAZANCI YOKUŞUNDA KATLİAMI KİM YAPTIYSA 15 TEMMUZUDA ONLAR YAPTI



Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakan TÜRK-İŞ temsilcileri Taksim'deki kazancı yokuşundaki anıta karanfil bıraktıktan sonra TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, kornavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Atalay "42 yıl önce Kazancı yokuşunda işçi emekçi kardeşlerimiz katledildi. Hala faili meçhul olarak kaldılar. 42 yıl önce bu katliamı kim yaptıysa 15 Temmuzu da onlar yaptı. Bizler şu an maske takıyoru. Onlarda maske takarak ülkede katliamlar yaptılar. 42 yıl önce arkadaşlarımızı katlettiler. Onu kim kurguladışsa 15 Temmuzu da onlar planladı. Bu tip insanlar yüz yıllardır var ve hep olacaklar. Bu ülkenin altıda vatan üstüde vatandır" dedi.



GÖNÜL İSTERKİ 1 MAYISI BAYRAM OLARAK KUTLAYALIM



Gönül isterdi ki 1 Mayısları bayram olarak kutlayalım. Maalesef öyle bir imkanımız olmuyor. Sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Çalışma hayatıyla ilgili en tepesinden en sonuna kadar sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu sene kutlama imkanı bulamıyoruz. Gönül arzu ediyor, seneye yüzbinlerle alanlarda olalım. Gönül istiyor ki DİSK de olsun HAK İŞ de olsun beraber kutlayalım. Sorun aynı, sıkıntı aynı. Çalışanlarla ilgili şu anda, işinden olan işçiler var. Düzgün namuslu işverenler olduğu gibi art niyetli olanları da var. Örgütlü toplum istemiyor, işçiyi işten çıkarıyor, izne çıkarıyor, bunu ranta çeviriyor. 1980 ülke nüfusu 44 milyon, 2,5 milyon sendikalı işçi var. Nüfusun iki mislini geçtik, sendikalı işçi sayısında iki katına ulaşamadık. Covid döneminde sendikalıların o kadar problemi yok, sendikasızlar zorda." diye konuştu.



TÜRK-İŞ'in ardından anıta çelenk bırakan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu adına başkan Mehmet Balık açıklama yaptı.



Balık, "Emekçileri göstermelik olarak taksim anıtına çelenk koydurarak emekçileri kandıramazsınız. Bugün koronavirüs bahanesiyle tüm alanları emekçilere kapatarak, sadece göstermelik -30-40 kişiye çelenk koyma izni vererek demokratik bir tutum sergilemiyorsunuz. Halk bunun hesabını sandıkta soracaktır. Selam olsun alanları dolduranlara" dedi.



FATURALI YASTIĞA POLİS EL KOYDU



Başkan Balık, içinde faturaların bulunduğu öğrenilen bir yastığı, işçilerin faturalrı ödeyemediği gerekçesiyle parçalayarak tepki gösterirken, polis ekipleri yastığa el koydu.



50'YE YAKIN GÖZALTI YAPILDI



İstanbul'da tam kapanma uygulamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Sabah saatlerinde Mecidiyeköy Meydanı'na gelen gruplar ara sokakları kullanarak Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, tam kapanma tedbirleri kapsamında yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti. Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı. Saat 12.00'a kadar Taksim ve çevresinde 212 kişiye gözaltı yapıldı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Dolmabahçe'den Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale Öte yandan Dolmabahçe'den Taksim Meydanı'na doğru ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atarak ilerleyen Umut-Sen'e bağlı bir grup, İnönü Caddesi üzerinde bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu. Grubun ilerlemesine izin vermeyen ekipler, yürümeye devam etmek isteyenlere müdahale etti. Polis ekipleri, gruptaki 16 kişiyi gözaltına aldı.