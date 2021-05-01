PKK’ya ağır darbe

Irak'ın kuzeyindeki Metina ile Zap Vadisi, Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe-Yıldırım Sınır Ötesi Kara Harekâtında son 24 saat içinde 137 hedef, havadan bombalarla, karadan da obüs ve havanlarla ateş altına alınarak yerle bir edildi. Son olarak 5 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 42'ye yükseldi. Zap'ın Bedevi Kalesi mevkiinde teröristlerin tanksavar füzelerini kullandıkları kayalıklar arasındaki üç ayrı gizli mevzi de atış destek vasıtalarıyla vuruldu.Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise PKK'lı teröristlere ait hedefler ateş altına alındı. Güvenlik güçleri, Cudi Dağı'ndaki operasyon sırasında gece aydınlatma fişekleri kullanarak, teröristleri takibe aldı.Hakkâri'nin Kazan Dağı ile Oğul Vadisi bölgesinde "Eren Kazan-Oğul" operasyonu başlatıldı. Jandarma ve Polis Özel Harekât timleri, hava destekli operasyonda çok sayıda sığınak ve barınak ile mağarayı imha etti.6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Diyarbakır'ın Lice ilçesinde de başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. Diyarbakır Jandarma Bölge ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel eğitimli jandarma komandoların katıldığı operasyonun alanı genişletildi.Dün Fırat Kalkanı bölgesinde ise 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Muş'ta ikna edilen bir terörist teslim oldu.Diyarbakır'ın Lice İlçesinin Akçabudak Köyüne bağlı Kilimli mezrasında önceki gün öldürülen 6 kadın teröristin PKK'nın kadın yapılanması olan YJA-Star'ın sözde orta saha özel güç yapılanması oldukları belirlendi.düzenlenen operasyonda biri aktif görevde muhtar olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli de aranıyor. Mardin'de ise "Terör Amaçlı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan "Ş.S." Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli de çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.