Şehit Müslüm Toprak son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Kalyanu Dağı bölgesinde helikopterden iniş sırasında düşme sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın naaşı Bağcılar'daki baba ocağında helallik alınmasının ardından ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi.

Camide düzenlenen askeri törene şehidin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

Cenaze töreninde şehidin annesi Latife Toprak, kardeşleri Remzi, İhsan, Murat , Bayram, Behiye Toprak ve Tuğba Toprak güçlükle ayakta durdu. Anne Latife Toprak şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.





Cenaze töreninde kardeşinin tabutuna sarılarak ağlayan kardeşi Behiye Toprak, "Teröre lanet olsun. Kardeşimi .Kimse bayrağımızı indiremeyecek Tüm askerlerimize şükranlarımı sunuyorum var olsunlar. Ben kardeşimi al bayrağımızla şanla şerefle uğurluyorum. Teröre lanet ediyorum" dedi.

Diğer Kardeşi Remzi Toprak ise Müslüm Toprak'ın sosyal medya hesabında şehitlikle ilgili paylaşımında "Şehit olmak bir karıncanın ısırması kadar ancak can yakar " diye yazdığını söyledi.



Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çelenk gönderdi.





Şehidin cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı kıldırdı. Cenaze namazının ardından şehit Müslüm Toprak'ın naaşı cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Latife Toprak cenaze aracının ardından güçlükle ayakta dururken şehit oğluna el salladı. Müslüm Toprak Edirnekapı Kara Şehitliği'ne defnedildi.