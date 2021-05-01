Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın annesinin sözleri boğazları düğümledi: Onun yerine seni göndereceğim





Şehidin cenazesi öğlen saatlerinde önce helallik için Özbilen Mahallesinde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Ceyhan Abdülkadir Ağa Ulu Cami'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Aliye Kırmızı, tören alanına girerken, "Bak o fotoğraf benim oğlumun. Vatan sağ olsun oğlum" diyerek şehidin fotoğrafını öptü. Anne Aliye Kırmızı daha sonra "Vatan sağ olsun Mehmedim. Ben şehit Mehmet Kırmızı'nın annesiyim. Çekin fotoğrafımı haberlere koyun. Bakın bu da nişanlısı Mehmet'in bir tanesi bu" diyerek feryat etti. Şehidin kardeşi Sedat annesinin dizlerine kapanarak teselli ederken şehit annesi, "Oğlum, Mehmet'in yerine seni göndereceğim" diyerek oğlunun gözyaşlarını sildi. Şehidin nişanlısı Aylanur, da gözyaşlarına boğuldu.