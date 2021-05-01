Şeyda Taluk'un amacı tazminat almak! Akla ziyan soruşturma





AMAÇ TAZMİNAT KOPARMAK

SABAH'ın yaptığı araştırmaya göre ise Taluk'un başvurduğu yöntemde, şikâyet edilen her bir kişiden tazminat kazanılması hedefleniyor. Hem ceza hem hukuk davalarına muhatap olan vatandaşlar, davayı kaybetmeleri durumunda şikâyetçinin avukatlık ücretini de ödüyor.