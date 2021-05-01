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Giriş Tarihi: 1.5.2021 14:33

'nin ara sokaklarında toplandılar! Polisler geçit vermedi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Şişli'nin ara sokaklarında toplandılar! Polisler geçit vermedi

İstanbul Polisi; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne leke düşürmeye çalışan izinsiz göstericilere geçit vermedi. 'de izinsiz yürüyüş ve gösteriler yapmak adına ara sokaklarda toplanan ve polis helikopterlerinden tespit edilen gruplar, polislerin hızlı müdahalesiyle dağıtıldı. Grupları provoke eden göstericiler gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne leke düşürmeye çalışan izinsiz göstericilere geçit vermedi. Şişli'de izinsiz yürüyüş ve gösteriler yapmak adına ara sokaklarda toplanan ve polis helikopterlerinden tespit edilen gruplar, polislerin hızlı müdahalesiyle dağıtıldı. Grupları provoke eden göstericiler gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na izinsiz yürüyüş yapmak isteyen göstericilere geçit vermedi. Özellikle Şişli başta olmak üzere Beşiktaş ve Fatih'te tüm cadde ve sokaklar polisler tarafından tutuldu. Şişli'de ara sokaklarda toplanan ve Taksim Meydanı'na izinsiz yürüyüş ve izinsiz gösteriler yapmak isteyen bazı gruplar, polis helikopterlerinden tek tek tespit edildi ve polisler hemen grupların toplandıkları noktalara yönlendirildi. "Caddeden Sokağa" tekniğiyle toplanan tüm gruplar dağıtıldı. Polise mukavemet gösteren, yasa dışı slogan atan ve grupları provoke eden bazı göstericiler gözaltına alındı.

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Şişli'nin ara sokaklarında toplandılar! Polisler geçit vermedi
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