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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi! Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge...
Giriş Tarihi: 1.5.2021 10:00 Son Güncelleme: 1.5.2021 10:01

Son dakika haberi: 81 ile gönderdi! konulu ek genelge...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi! Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge...
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Son dakika haberi... 81 İl Valiliğine konulu ek genelge gönderdi. Genelge kapsamında; zorunlu görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlileri ve profesyonel spor müsabaka ve kamplarına katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerinden seyahat belgesi istenilmeyecek...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge gönderdi. Genelge kapsamında; zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak.Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

TOLU ULAŞIM ARAÇLARINA KABULLERİ SAĞLANACAK

Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak. Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak.

ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERİNE İZİN VERİLECEK

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi! Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge...
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