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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri ile ilgili flaş açıklama
Giriş Tarihi: 1.5.2021 14:55 Son Güncelleme: 1.5.2021 14:57

Son dakika: 'ndan el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri ile ilgili flaş açıklama

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri ile ilgili flaş açıklama

'ndan elle doldurulan çalışma izin belgelerine dair son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, bu belgelere yönelik sıkı denetim gerçekleştirildiğini, bu denetimlerin süreceğini ve usülsüz evraklara da cezai işlem uygulanacağını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Denetimlerde; yetkisiz ve usulsüz belge doldurduğu tespit edilenlere cezai işlem uygulanıyor

Tam kapanma sürecinde e- başvuru üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; e- başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendi


Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışları, çalışma izni/görev belgelerini e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.

Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/ görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı.

Usulsüz ve yetkisiz doldurmayı önlemek için denetimler sıkılaştırıldı
Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/ görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

Denetimlerde belgelerin fotoğrafı çekilerek, sisteme yükleniyor
Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.

881 bin 639 belge düzenlendi
Tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi alırken, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişi, seyahat izin belgesi aldı.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri ile ilgili flaş açıklama
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