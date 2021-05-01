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Giriş Tarihi: 1.5.2021 14:14

Tam kapanmayı yanlış anladılar! 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Tam kapanmayı yanlış anladılar! 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında  başlatılan 17 günlük tam kapanma uygulamasının ilk gününde ’da  bulunan bir süit apartın bir odasına polisin yaptığı baskın sonucu kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 Türk Lira  para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma uygulamasının ilk gününde Trabzon'da bulunan bir süit apartın bir odasına polisin yaptığı baskın sonucu kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 Türk Lira para cezası kesildi.

Türkiye genelinde başlatılan koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başladığı ilk günde Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki lüks bir apart odasına ihbar üzerine baskın yapan polis ekipleri oda içerisinde kumar oynayan 16 kişiyi suçüstü yakaladı. Polis ekipleri Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere uymamaktan 17 kişiye kişi başına 3150TL olmak üzere toplamda 50.400TL idari para cezası kesti.Ayrıca Apart işletmecisine kumar oynatmaktan cezai işlem yapıldı

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Tam kapanmayı yanlış anladılar! 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza
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