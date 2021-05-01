Yardımları topluyor, paketleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Hayırsever vatandaşların bağışlarıyla aldığı gıda ürünlerini kendi eliyle kolilere dizdikten sonra ailelere teslim eden iyilik elçisi Mehmet Ulum'un başlatmış olduğu yardım seferberliği vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

"BU GELENEĞİ DEVAM ETTİRECEĞİM"

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi görmekten son derece mutlu olduğunu dile getiren Mehmet Ulum; "Adıyaman'da yaşayan bir birey olarak bireysel olarak başlatmış olduğum yardım kampanyasına Türkiye'nin birçok ilinden destek gelmekte. Bu yardımları yapmadan önce ailelerin maddi durumlarını tespit ediyorum. Daha sonrasında ailelerin durumlarına göre onlara yardımları ulaştırmaktayım. Bu yardımların hazırlanma aşamasında ise hayır sever vatandaşlarımız öncü olmaktalar. İlk günden bu yana yaptığım her yardımın ailelere ulaşması için seferber olan vatandaşlarımıza minnettarım. Hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla bugün bu yardımlar yapılmakta. Yapmış olduğum çalışmaları sosyal medya üzerinden gören hayırsever vatandaşlarımız bana ulaşarak bu yardımların sağlanması için katkıda bulunuyorlar. Bende bana gelen bu yardımlarla gıda paketlerini oluşturuyorum. Aile fertlerimle birlikte bu paketlerin hazırlanması günlerimizi alsa bile bizler daha sonra bu mutluluğu yaşamış oluyoruz. Ayrıca uzun yıllardan bu yana başlatmış olduğum bu yardım seferberliğinde gördüğüm bazı manzaralar karşısında oldukça mağdur insanlara denk geldim. Bazı insanlar gördüm ki, evlerinde yemek yapacakları malzemeler yoktu. Kimi ailelerin ise çocuklarına alacakları bez ve mamaların olmadığına şahit oldum. Rabbime şükürler olsun ki, yardım yaptığımız ailelerin sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Bunun nedeni hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı yardımlarla alakalıdır. İnşallah rabbim bizlere bu görevi daim kılar. Ve bizlerde veren el ile alana eli buluştururuz. İlk etapta 100 yardım kolisi ile başlatmış olduğumuz yardım kampanyamızda bu sayı artacaktır. Halkımızın bizlere verdiği desteklerle Ramazan ayının son gününe kadar ailelerimize yardım kolilerini ulaştıracağız. Bizler hayır işlerinde görev almaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu geleneği var olduğum müddetçe devam ettireceğim" dedi.

Haber : Metin HARKÇI