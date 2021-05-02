Bakan Akar'dan son dakika açıklama: Tüm inlerine girdik, terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız

HEM KENDİ HAK VE MENFAATLERİMİZİ KORUYACAĞIZ, HEM DE DOST VE KARDEŞLERİMİZİN HAKLI DAVALARINDA YANINDA OLACAĞIZ

Bakan Akar, Türk Silahı Kuvvetlerinin haklı mücadelesini gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında sürdürmeye devam ettiğini bildirerek, "Bu mücadeleyi; Azerbaycan'da, Libya'da, Afganistan'da, Kosova'da, Sudan'da yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız, hem de dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında onların yanında olacağız. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, alaka ve menfaatlerini de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde geri adım atmadan sonuna kadar korumaya, kollamaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin egemenliği ve bağımsızlığının kendileri için esas olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Şu anda yurt içinde yurt dışında, karada, denizde ve havada sizler gibi yoğun bir şekilde görevi başında olan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Millî Savunma Bakanlığı mensuplarına kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum. Hepinizi tek tek alnından öpüyorum. Anne ve babalarınıza selamlarımızı söyleyin, onlara şükranlarımızı iletin. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden şahsım ve komutanlarınız adına kutluyorum. Hepinize iyi bayramlar."