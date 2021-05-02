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Giriş Tarihi: 2.5.2021 14:54 Son Güncelleme: 2.5.2021 14:56

Bakan Varank'tan 'a yanıt: Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?

Bakan Varank'tan Ali Babacan'a yanıt: Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , DEVA Partisi Genel Başkanı 'ın "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için "Fren Ali" demişlerdi." sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Bakan Varank, "Mercedes harici araca burun kıvıran, -Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için "Fren Ali" demişlerdi." sözlerine Twitter'dan cevap verdi. Bakan Varank, "Bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim" diyerek şunları söyledi:

"FREN ALİ AMA NEYE? SANAYİYE OLMASIN SAKIN?"

Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim.

Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?

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Bakan Varank'tan Ali Babacan'a yanıt: Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?
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