‘Ben artık şehit annesiyim’

Pençe Yıldırım harekâtında teröristlerin roketli saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ile iniş esnasında helikopterden düşen er Müslüm Toprak son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Kırmızı (27), memleketi Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin annesinin, "Ben artık şehit Mehmet Kırmızı'nın annesiyim" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi. Şehit Kırmızı'nın yaklaşık 4 ay önce nişanlandığı öğrenildi.Şehit sözleşmeli er Müslüm Toprak (25) da İstanbul Ataşehir'deki tören sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Kardeşini şehit veren ağabey Remzi Toprak, "Hepimizin başı sağ olsun. İçimiz yanıyor. Kardeşimi şehit verdik. Allah kimsenin evine ateş düşürmesin. Allah hainlere fırsat vermesin" dedi.Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Mehmet Kırmızı ve şehit Müslüm Toprak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.