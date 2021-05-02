Dünyalar benim oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yerel seçimleri öncesinde İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" diyen Mahruze Keleş'e Sultanbeyli'deki evinde sürpriz ziyarette bulundu.1.5 saat süren ziyarette Başkan Erdoğan'ın, "Biz milletimiz için varız, onlar için mücadele ediyoruz. Sizin her meşru taleplerinizi yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur. Uzun zamandır da sizi ziyaret etmek istiyorduk ancak malumunuz bir pandemi süreci olduğu için bu ziyaret bugüne nasip oldu. Size bir söz verdik ve sözümüzü unutmamız da bizim için mümkün değildir. Bizim için düşünceleriniz de bizi ziyadesiyle memnun etti. Ben sizi sevmekten, bu milleti sevmekten asla vazgeçmeyeceğim inşallah sizin de bize olan sevginiz aynı şekilde baki kalır" dediği öğrenildi.SABAH'a konuşan Mahruze Keleş ise duygularını şöyle anlattı:Sadece 10 dakika önce özel kalem müdürü arayıp evimin konumunu istedi. Hiç beklemediğimiz anda Cumhurbaşkanımız tarafından kapımız çalındı. Kapıyı açınca Cumhurbaşkanımızı karşımızda gördük. Çok heyecanlandım. Hala kendimde değilim. Rüyadaymışım gibi hissediyorum.Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden çok büyük memnuniyet duydum. Erdoğan'ı karşımda görünce gözlerim doldu. Sarılıp alnından öpmek istedim ancak pandemi olduğu için bunu gerçekleştiremedim. Heyecandan elim ayağım titriyor.Koskoca Cumhurbaşkanı onca işinin gücünün arasında beni ziyaret etti. Hiç üşenmedi. Beni ziyarete geldi. Evimizi gönlümüzü neşelendirdi. Ben hiçbir Cumhurbaşkanı ve başbakanın bir vatandaşın evine gidip bu denli bir hassasiyet sergilediğini görmedim.Devletimiz cumhurbaşkanımızla emin ellerdedir. Onu benim ziyaretimde anladım. Bir kez daha farkını ortaya koydu. Halimizi hatırımızı sordu. Ben daha bu hayattan ne beklerim ki.SABAH, "Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a" diyen Mahruze Keleş'in bu sözlerini 4 Nisan 2021 tarihli sayısında manşetine taşımıştı. Keleş, 100 yıl beklesen gelmez böyle bir lider" demişti.