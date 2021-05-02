Emek bayramınız kutlu olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Tuzla'daki bir fabrikada işçilerle iftarda buluştu. Burada işçilerle orucunu açan Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.İftar programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, 1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edenin AK Parti iktidarı olduğunu anımsattı. Başkan Erdoğan şunları kaydetti:"Aşırı terörist gruplar bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar. Bugün Paris'in sokakları ne hale geldi görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de orada yaşayanlar da bu olayları çok farklı anlatırken, bugün Paris'te bütün mağazalar, cam çerçeve her taraf yakıldı, yıkıldı. Buna artık bizde fırsat yok. İşçinin kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz. Barışın egemen olduğu bir günü bu hale getirmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi bir ağır sayılabilecek yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi. Temennimiz odur ki bugünümüzü aynı şekilde devam ettirelim ve bayrama da bu şekilde kavuşalım. Tüm işçi kardeşlerimin, emek bayramı diyeceğim, kutlu olsun."