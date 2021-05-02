MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili açıklamada bulundu. Emeğin, insandan ayrılamaz ve ayrı görülemez bir değer olduğunu belirten Bahçeli şunları kaydetti:Biliyor ve inanıyoruz ki, alın teriyle elde edilmiş kazanç hem helal hem de kutsaldır. Emek hayatın denge ve dinamiğidir. 1 Mayıs'ı ideolojik ve siyasi önyargılara hapsetmek, marjinal ve yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak görmek emekçilerimize büyük bir haksızlık ve husumettir. Emeğin fikri değerinde saklıdır. Emekçinin fazileti alın terindedir.Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık mahfiller belki aradıkları fırsatı bulamadılar; ancak emek ve emekçilerle ilgili istismarlarını da her müsait ortamda göstermeleri kuvvetle muhtemeldir. Bunların oyun ve tahriklerine karşı her zaman uyanık olmak şarttır. Emeğin ve dayanışmanın gününü eşkıyalığın ve dalaletin ortamı haline getiren odaklara aziz milletimiz müsaade etmeyecektir.