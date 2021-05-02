Evlat nöbeti halka halka büyüyor

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.Adana'da 6 yıl önce henüz 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Gülcan Biçer'in kardeşi Kutbettin, yengesi Seda ve babası Necmettin Biçer de eyleme katılarak seslerini yükseltti.Diyarbakır'da bir ailenin daha evladına kavuşmasıyla umutlanan Biçer ailesi, Van'da HDP İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen eyleme katılarak sesini duyurdu. Kız kardeşi dağa kaçırılan Kutbettin Biçer, "Canımızı bizden aldılar. O gittiğinden beri annem hasta. Ruhsal büyük çöküntü içindeyiz" diyerek tepkisini dile getirdi.13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar ise "Van'da bu eyleme 7 aileyle başladık ama bugün sayımız 30 oldu. Çığ gibi büyüyoruz. HDP, PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz" şeklinde konuştu.