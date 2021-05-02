İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin sattığı organik ekmekten çivi çıktı!

Seçkin Yaşar; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu. Yaşar; "Yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi / İHE organik ekmek yerim. İmamoğlu geldikten sonra, o da organik ekmeği çıkarmaya devam etti. Bugün ekmekten fotoğraftaki çivi çıktı. Ucuz atlattım, ya yutsaydım, en ucuzu diş kırılması olurdu. Ekrem İmamoğlu dikkatinize sunuyorum" ifadelerini kullandı.