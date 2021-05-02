Son dakika: İstanbul'da 5 kilo patlayıcıyla yakalanan PKK'lı teröristler adliyeye sevk edildi

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı." diyrek saldırının önlendiğini duyurmuştu.