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Giriş Tarihi: 2.5.2021 12:25 Son Güncelleme: 2.5.2021 12:36

Son dakika: 'da 5 kilo patlayıcıyla yakalanan 'lı teröristler adliyeye sevk edildi

Son dakika: İstanbul'da 5 kilo patlayıcıyla yakalanan PKK'lı teröristler adliyeye sevk edildi

Son dakika bilgisine göre ’da beş kilogram patlayıcıyla suçüstü yakalanan bölücü terör örgütü ’lı üç terörist adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi... İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda beş kilogram ağırlığında 4'ü uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplamda altı adet plastik patlayıcıyla suçüstü yakalanan bölücü terör örgütü PKK'lı üç terörist İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'neki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

R.A. (25), İ.Z. (27) ve Y.S. (39) isimli üç şüpheli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı." diyrek saldırının önlendiğini duyurmuştu.

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Son dakika: İstanbul'da 5 kilo patlayıcıyla yakalanan PKK'lı teröristler adliyeye sevk edildi
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