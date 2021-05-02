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Giriş Tarihi: 2.5.2021 16:00 Son Güncelleme: 2.5.2021 16:10

MSB görüntüleri paylaştı! TCG GEDİZ fırkateyninde icra edildi

AA
MSB görüntüleri paylaştı! TCG GEDİZ fırkateyninde icra edildi

, TCG Gediz fırkateyninde helikopterlerle "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri"nin yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gediz fırkateyninde, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler ile 'Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri' icra edildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB görüntüleri paylaştı! TCG GEDİZ fırkateyninde icra edildi
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