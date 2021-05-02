Pandemi gölgesinde

Pandemidolayısıyla alınan tam kapanma kararına denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde her yıl toplu katılımla gerçekleştirilen kutlamalar yapılamadı. Ancak İstanbul Taksim Meydanı'nda sendika temsilcilerinin çelenk bırakılmasına izin verildi. Üç büyükşehirde ise izinsiz gösteri yapan 305 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da güvenlik güçlerine mukavemetle karşılık veren toplam 244 kişi gözaltına alındı. İzmir'de izinsiz gösteri yapan 20 kişi, Ankara'da da 41 kişi gözaltına alındı./ SABAH