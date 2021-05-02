Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için taziye mesajları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda hain teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim şehidimizi cemaliyle müşerref kılsın. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Dualarımız harekat bölgelerinde görev yapan vatan nöbetindeki güvenlik güçlerimiz için.Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım operasyonunda hain PKK teröristlerinin kahpe saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuşumuz Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman silah arkadaşlarına ve necip Türk milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"HESABINI HAİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN SORACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Her bir şehidimizin akan her damla kanının hesabını hain terör örgütü PKK'dan soracağız."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehadete kavuşan Mehmetçiğimiz Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Dualarımız harekat bölgesindeki ve vatan nöbetindeki tüm güvenlik güçlerimiz için. Yüce Rabbimiz nusretiyle her daim muzaffer kılsın." mesajını paylaştı.